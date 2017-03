Tem música nova do Pitbull! E dessa vez é uma nova parceria com Jennifer Lopez!

A faixa se chama “Sexy Body”, que usa mesmo sample de “I Would Like” da Zara Larsson, e a gente já sabe: com Pitbull e JLo juntos em uma canção só, as chances de bombar são grandes!😱

Ouça:

E aí, o que achou? “Sexy Body” faz parte do novo álbum do Pitbull, “Climate Change”, que acaba de ser lançado.