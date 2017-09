Ouça a música tema pela nova geração de bandas independentes

Para dar uma sacudida no cenário de bandas independentes de pop e rock nacional, o fotógrafo e produtor Marcelo Rossi e o guitarrista Fabiano Carelli convidaram vários artistas, alguns bem conhecidos do público, e outros em início de carreira, para gravar uma música que tem a intenção de incentivar, motivar e unir as bandas e músicos do cenário independente. Artistas iniciantes ou que já estão por aí a algum tempo, mas sem o devido reconhecimento, visibilidade ou espaço para mostrar seu trabalho.

O resultado é “A MÚSICA QUER VOCÊ”, uma canção pegajosa que vai deixar você cantando o dia todo. 4 minutos de som com muita gente boa ajudando a dar o recado como Egypcio do Urbana Legion, Marcão Britto do Charlie Brown Jr e Bula, Dinho Ouro Preto e muitos outros.

Confere aí o clipe:

Divulgue! A música vai mudar o mundo!