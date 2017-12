Ouça a música tema de fim de ano da Mix!

A Mix convidou a IZA, o Di Ferrero e o DJ Le Dib para gravarem juntos a música tema de fim de ano da rádio. Ouça como ficou e deixe seu comentário abaixo:

“Juntos no melhor Mix”

(Di Ferrero, IZA e Le Dib)

Pra onde a vida te levar

Onde quer que você Esteja

A qualquer hora ou qualquer lugar

Qual é o som que você deseja?

A Mix é a rádio que toca o que eu quero escutar

É aqui que eu quero ficar

Juntos no melhor Mix

É a rádio que me faz mais feliz

Vem comigo o que você me diz

Fim de ano do jeito que eu sempre quis

Juntos no melhor Mix

Juntos no melhor Mix

Fim de ano do jeito que eu sempre quis

Aqui não pode faltar ninguém

União que nunca se viu

Onde você for eu vou também

Numero um em todo Brasil

A Mix é a rádio que toca o que eu quero escutar

É aqui que eu quero ficar

Juntos no melhor Mix

É a rádio que me faz mais feliz

Vem comigo o que você me diz

Fim de ano do jeito que eu sempre quis

Juntos no melhor Mix

Juntos no melhor Mix

Fim de ano do jeito que eu sempre quis

Juntos no melhor Mix

É a rádio que me faz mais feliz

Vem comigo o que você me diz

Fim de ano do jeito que eu sempre quis

Juntos no melhor Mix

#JuntosNoMelhorMix