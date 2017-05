Ouça “Bad Liar”, novo single da Selena Gomez!

Saiu! Já podemos ouvir a nova música da Selena Gomez! 😍

Depois de fazer suspense no Instagram, divulgar prévias da faixa e trechos do clipe, “Bad Liar” está entre nós!

A música é bem diferente de outros trabalhos da cantora, o que dividiu bastante a opinião dos fãs.

“Bad Liar” foi composta pela própria Selena em parceria com Julia Michaels (de “Good For You”), Justin Tranter (de “Hands

To Myself) e Ian Kirkpatrick.

Ouça e conte pra gente o que achou:

E tem mais: Selena Gomez lançou o clipe de “Bad Liar” no Spotify! Ela é a primeira cantora a fazer isso! Demais, né?