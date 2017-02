Os Vingadores vão ganhar um novo jogo

Hoje você vai saber tudo sobre o novo game dos Vingadores e sobre as filmagens da série de TV dos Inumanos.

Os Vingadores vão ganhar um novo game para PS4, XBox One e PC. O primeiro teaser foi divulgado e já mostra referências ao Hulk, ao Homem de Ferro, ao Capitão América e ao Thor. Este é o primeiro game de uma série de projetos firmados entre a Marvel e Square Enix, conhecida por Final Fantasy. O game dos Vingadores é produzido por dois estúdios: a Crystal Dynamics, que cuida de Tomb Raider e a Eidos Montreal, que cuida de Deus Ex. A Eidos Montreal também produzirá um novo game com propriedades da Marvel.



A série de TV dos Inumanos deve ter cenas rodadas no Havaí. Produtores já estariam nas ilhas americanas e as gravações seriam realizadas no mês de junho. Especula-se que o Havaí sirva de cenário para cenas gravadas na lua que é a base dos Inumanos nos quadrinhos e deve aparecer na série de TV. A série dos Inumanos tem previsão de estreia para o segundo semestre nos Estados Unidos.

Essas foram as novidades dessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro.

