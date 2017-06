Nova série baseada em obra de George R.R Martin tem piloto aprovado

“Nightflyers”, livro do criador de Game of Thrones será adaptado pra TV

Por: Ana Beatriz Felicio

Pode vir mais uma série do criador de Game Of Thones, por aí!

O canal SyFy encomendou um piloto de “Nightflyers”, adaptação do livro homônimo de George R. R. Martin.

A obra conta a história de 8 cientistas que se juntam a um telepata numa expedição pelo sistema solar, buscando vida alienígena, até que as coisas começam a sair do controle.

O script do piloto vai ser escrito pelo roteirista Jeff Buhler, do longa “O Último Trem”.

Ainda não dá pra saber quando o episódio piloto fica pronto e muito menos se a série vai mesmo pra frente.

Continua ligado na Mix que a gente te avisa assim que rolarem mais novidades.