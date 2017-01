Obi-Wan Kenobi está de volta em Star Wars Rebels

Hoje você vai saber mais sobre a participação de Obi-Wan Kenobi em Star Wars Rebels e sobre o artista brasileiro que estará na quarta temporada de Black Mirror.

Obi-Wan Kenobi está de volta a Star Wars. O jedi aparece no trailer do retorno da série Star Wars Rebels, prometendo uma revanche com o vilão Darth Maul. Se você bem lembra, os dois duelaram no episódio 1, A Ameaça Fantasma. O trailer também mostra Saw Gerrera, o personagem de Forest Whitaker em Rogue One: Uma História Star Wars. A série retorna com novos episódios em 07 de janeiro nos EUA, e aqui no Brasil é exibida pelo canal Disney XD.



A quarta temporada de Black Mirror vai ter artista brasileiro, o curitibano Bily Mariano da Luz. No Facebook o artista publicou uma foto com parte do acordo de confidencialidade do novo ano da série da Netflix. Antes de ser contratado, Mariano desenhou capas para cada um dos episódios da terceira temporada inspiradas pela Era de Ouro dos quadrinhos. As artes chegaram a ser republicadas pelo próprio criador da série Charlie Brooker. Por enquanto, a quarta temporada de Black Mirror não tem data de estreia.

Essas foram as novidades de hoje!

