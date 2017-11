Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Goiânia!

Dessa vez, o Arthur falou sobre os sabores dos sorvetes do cerrado. São mais de 50 sabores que vão desde as frutas tradicionais, até as mais exóticas da região: Mutamba, Jatobá, Gabiroba, Pequi, Buriti, Araticum, Umbu, Mangaba, Brejaúba, Cagaita, Murici e muito mais.

Confira o que rolou!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!