Na sexta-feira, dia 24 de março, o assunto “o ruim de ser pobre é…” ficou nos TTs um tempão. E como a gente se identifica com essa frase, a diretora dos cabelos verdes trouxe o assunto para a pauta do Mix Tudo.

E queria saber: O que você faz que é ‘coisa de pobre’?

@radiomixfm @NovoSeculo Misturar o resto do Shampoo ou do Condicionador com água KKKKKKKKKKK

— Tнαis (@tpsanttos) 24 de março de 2017