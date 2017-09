Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Goiana, em Pernambuco!

Um município que além de possuir muitas praias com arrecifes, mangues e piscinas naturais, ainda é famoso pelo seu centro histórico, onde encontramos um legado cultural acumulado durante séculos, considerado um Patrimônio Histórico Nacional no final dos anos 30.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!