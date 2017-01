O Duo Anavitória canta ao vivo no programa

Nessa quinta-feira, dia 19 de janeiro, o Mix Tudo recebeu as lindas e encantadoras meninas que formam a dupla Anavitória.

Olha elas aí!

Além de bater um papo com a galera, as meninas ainda tocaram algumas músicas ao vivo no programa. 😍

E aproveitando que a gente tem uma promoção no ar para conhecer a Anavitória no show Mix Apresenta, o Mix Tudo queria saber: Quais artistas você conheceu recentemente e está adorando?

@radiomixfm Anavitoria e com elas, aprendi a ver o mundo de um jeito mais bonito! só gratidão a vida por elas.#AnavitoriaNoMixTudo — Jaque Capistrano (@jaqccapistrano) 19 de janeiro de 2017

Que declaração linda!!!

Ouça aqui o programa completo e saiba tudo o que rolou no ar ontem!

E não sai da Mix, porque hoje a partir das 20h, tem Mix Tudo ao vivo!