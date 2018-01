O filme “O Destino de uma Nação” já tá passando nos cinemas brasileiros!

O longa mostra o ator Gary Oldman, no papel de Winston Churchill – , que ficou famoso por ter sido o primeiro-ministro do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial.

Na trama, Winston Churchill aparece sendo pressionado a assinar um tratado de paz com a Alemanha nazista – , o que poderia significar o fim de anos de conflito.

Pra quem não sabe, o Gary Oldman – , que interpreta o Winston Churchill na trama, ficou conhecido no cinema por interpretar o Drácula, no longa “Drácula de Bram Stoker”, e o “Sirius Black” – , o padrinho do Harry Potter, na franquia de filmes do bruxinho.

Pra se transformar no Winston Churchill, o ator ficou praticamente irreconhecível depois de passar por diversas sessões de maquiagem, pra se parecer com o personagem.

Assista o trailer:

E aí, ficou curioso pra assistir o filme? “O Destino de uma Nação” está em exibição nos melhores cinemas do Brasil.