O desemprego chegou até para os robôs!

O desemprego chegou pros robôs também! Isso mesmo.

Um robô que trabalhava num supermercado, na Escócia, foi demitido. O robô é capaz de entender o que os humanos falam, e se comunica atrás de um tablet.

Porém, o robô, que recebeu o nome de Fábio, não estava fazendo um bom trabalho: ele não conseguia tirar as dúvidas dos

clientes do supermercado.

O dono do local demitiu o robô pessoalmente, e o ele perguntou se o chefe estava bravo. Infelizmente o robô perdeu o emprego, mas, com a taxa de desemprego no mundo, com certeza existem pessoas querendo o cargo dele…É, não tá fácil nem para os robôs! 🙁