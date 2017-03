Novo single da Demi Lovato pode ser lançado em breve!

SEGURA CORAÇÃO! Segundo um radialista norte-americano, “muito em breve” ouviremos uma nova música da Demi Lovato! 😱

Mike Adam postou no Twitter que o presidente da Republic Records confirmou o lançamento do novo single:

“Lovatics, o presidente da Republic Records confirmou… o 1º single da Demi Lovato está escolhido e será lançado muito em breve”, escreveu.

#Lovatics, the president of Republic Records confirmed it…..#DemiLovato‘s lead single is picked & will be released VERY soon. 🎶🔥 pic.twitter.com/YtazOyT8sX

— Mike Adam (@MikeAdamOnAir) 15 de março de 2017