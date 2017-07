Novo filme do “Batman” não terá mais roteiro de Ben Affleck

Por: Ana Beatriz Felicio

O novo diretor do filme solo do “Batman” revelou que não vai mais usar o roteiro escrito pelo Ben Affleck.

Pra quem não tá lembrando, além de estrelar o longa e escrever o roteiro original, Ben ainda ia dirigir a produção, mas acabou abandonando a função e ficando só com a atuação.

Quem assumiu o lugar foi Matt Reeves (Planeta dos Macacos: A Guerra), mas mesmo assim, todo mundo achava que o roteiro do longa ainda seria o mesmo. Em uma entrevista recente, o novo diretor contou que na real, abandonou o texto do Ben Affleck e começou tudo do zero. Que trabalhão!

Bom, ainda não sabemos muito sobre o enredo desse filme solo do “Batman” e nem quando chega aos cinemas.

Mas os fãs vão poder matar a saudade do homem-morcego em Liga da Justiça, que estreia no dia 16 de novembro!🤗