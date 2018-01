Tem novidade sobre o Fall Out Boy!

A banda está de volta ao topo das paradas musicais!

O novo álbum dos caras, que se chama “MANIA”, estreou em primeiro lugar no ranking da Billboard. 😱

Essa é a quarta vez que o Fall Out Boy atinge essa marca. O primeiro single do novo CD da banda, se chama “Hold Me Tight Or Don’t”.

E a faixa já ganhou clipe! O vídeo é bem legal, e é todo inspirado no “Dia dos Mortos” celebrado no México.