“No Promises”: vem ver o clipe do Cheat Codes com Demi Lovato

Acaba de ser divulgado o tão esperado clipe de “No Promises”!

A parceria do Cheat Codes com a Demi Lovato foi lançada no fim de março, já tava na hora desse clipe sair né, gente?🤗

No vídeo, Demi está toda trabalhada nos dreads no cabelo, com um visual bem diferente! A cantora e o trio de DJ’s aparecem dançando no que parece ser um mundo pós-apocalíptico.

Vem ver:



Sabe o que é mais legal? A parceria entre eles rolou depois de se apresentarem no Z Festival, aqui no Brasil:

“Honestamente, a ideia veio dos fãs! Nós tocamos juntos no Brasil ano passado e os fãs brasileiros não paravam de pedir,

nos dizendo que devíamos colaborar com Demi. Então nós fizemos isso”, disseram os caras do Cheat Codes.

Demais, né?!