Nintendo fará live para falar do seu próximo videogame

E a Nintendo marcou um horário para falar mais sobre o seu próximo videogame, o Switch. Uma transmissão online acontecerá no dia 13 de janeiro, às 2h da manhã e contar com detalhes como jogos que vão estar disponíveis no lançamento, o preço e que data o console chegará às lojas. Switch é esperado para março de 2017.

Marco Polo, a série original da Netflix, foi cancelada e não vai ganhar uma terceira temporada. O programa teria causado 200 milhões de dólares de prejuízo para o serviço. O último ano da série estreou em julho de 2016.

