Netflix divulga primeiro trailer do Live-Action de “Death Note”

Por: Ana Beatriz Felicio

Saiu o primeiro trailer da adaptação da versão live-action de “Death Note”, feita pela Netflix.

Pra quem não manja, o serviço de streaming vai lançar um filme com atores de verdade, baseado no famoso mangá e anime.

E pelas imagens que saíram, deu pra ver o ator Nat Wolff, no papel do Light Turner, além de outros personagens conhecidos da galera, como o shinigami Ryuk (Willem Dafoe).

“Death Note” conta a história de um jovem que acha um diário capaz de matar pessoas apenas escrevendo seus nomes, mas com o tempo e o poder, as coisas vão ficando complicadas. Nessa nova versão, a história vai se passar nos Estados Unidos.

O filme chega a Netflix no dia 25 de agosto. Ansioso?