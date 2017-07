Netflix divulga novo pôster oficial de “Death Note”!

Por: Ana Beatriz Felicio

A Netflix divulgou um novo pôster oficial de “Death Note”!

Pra quem não manja, o serviço de streaming vai lançar um filme com atores de verdade, baseado no famoso anime.

A imagem mostra o investigador “L”, que no longa vai ser interpretado por Lakeith Stanfield.

Vale lembrar que diferentemente do anime que rola no Japão, a história do filme vai se passar nos Estados Unidos. Por isso, os sobrenomes dos personagens e atores escalados foram ocidentalizados.

Em “Death Note”, um jovem acha um diário capaz de matar pessoas apenas escrevendo seus nomes e começa a fazer justiça com as próprias mãos.

O filme chega a Netflix no dia 25 de agosto. 🙂