Netflix anuncia documentário sobre Lady Gaga

Atenção fãs da Lady Gaga!

A cantora anunciou nesta quinta-feira (24), que irá lançar um documentário pela Netflix!

“Gaga: Five Foot Two” será lançado no dia 22 de setembro na plataforma de streaming, e mostrará a cantora lidando com problemas pessoais e os bastidores da sua apresentação do Super Bowl.

Lady Gaga postou vários trechos do documentário no Instagram, e deixou os fãs mais ansiosos ainda!

#GagaFiveFootTwo, a @Netflix Original Documentary, Sept 22 worldwide 🎥 Art in collaboration with @dromsjel and @inezandvinoodh Uma publicação compartilhada por xoxo, Gaga (@ladygaga) em Ago 24, 2017 às 7:00 PDT

#GagaFiveFootTwo Uma publicação compartilhada por xoxo, Gaga (@ladygaga) em Ago 24, 2017 às 1:00 PDT

Uma publicação compartilhada por xoxo, Gaga (@ladygaga) em Ago 23, 2017 às 10:10 PDT

#GagaFiveFootTwo Uma publicação compartilhada por xoxo, Gaga (@ladygaga) em Ago 24, 2017 às 3:00 PDT

Pelo visto o documentário vai mostrar bastante do cotidiano da cantora, né? Até a consulta médica foi gravada! 😱

A mulher por trás do ícone. #GagaFiveFootTwo, um documentário original Netflix, estreia dia 22/09. pic.twitter.com/06t6GtaLua

— Netflix (@NetflixBrasil) 24 de agosto de 2017

Lembrando que antes do lançamento do documentário tem Lady Gaga no Rock in Rio!🤗