Nando Reis fala sobre o amor e o álbum Jardim-Pomar

Nessa noite de quarta-feira, dia 18 de janeiro, o Mix Tudo estava mega romântico, tudo porque recebemos nos nossos estúdios o cantor e compositor Nando Reis.

E já que o clima era de muito amor, a gente queria saber: Você é romântico(a)? Quem é mais romântico: homem ou mulher?

@radiomixfm @nando_reis Sou romântico até demais! Acho que o homem só é romântico quando está atrás da crush. #NandoReisNoMixTudo — William Lima (@EuAmoOMixTudo) 18 de janeiro de 2017

Assim como a galera, o Nando também falou sobre o seu lado romântico, dando até exemplo do que já fez por amor. ❤

Além disso, ele falou sobre o álbum “Jardim-Pomar”, que foi lançado no final de 2016. Contou como foi produzir todas as músicas desse álbum, que tem como tema a passagem do tempo, e muito mais!

Ouça aqui o programa completo!

Curtiu?

