Nando Reis: composições e melodias que transcendem gerações

Por: Ana Beatriz Felicio

Um dos maiores compositores nacionais, é quase impossível conhecer alguém que nunca tenha escutado uma música do Nando Reis.

O ruivo de 54 anos nasceu em São Paulo e começou a se interessar por música desde pequeno, já que a mãe dava aula e o ensinou a tocar violão. José Fernando Gomes dos Reis, ou só “Nando”, foi o quarto, de cinco filhos e tinha também como hábito na infância comprar discos e ir a shows.

Chegou a cursar matemática na UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), mas é claro que o talento não estava nos números.

Até porque a primeira banda do Nando foi formada quando o cara só tinha 16 anos, pra um festival de música na escola. Um tempo depois nascia o “Titãs”, na qual o ruivo começou como baterista, depois assumindo o baixo.

A banda estava indo para frente e a faculdade nem tanto. Foi quando o Nando resolveu abandonar de vez a matemática e se jogar na música.

Com os “Titãs” foram 10 anos, vários álbuns de estúdio e inúmeros sucessos. Até que depois da gravação do CD “A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana”, o cantor sentiu a necessidade de uma carreira solo.

Mas mesmo antes disso, o cara já tinha lançado dois álbuns sozinho o “12 de Janeiro” de 1994 e o “Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro”, em 2000. Além disso, o Nando produziu álbuns importantes para a música brasileira , como “Com Você… Meu Mundo Ficaria Completo”, da Cássia Eller.

Aliás, é difícil falar do Nando sem lembrar da Cássia. Os dois eram grandes amigos e parceiros. As faixas “All Star Azul” e “Segundo Sol”, imortalizadas na voz da cantora foram escritas pelo Nando Reis e o cara ficou muito abalado com o falecimento da Cássia Eller em 2001.

Fora do “Titãs”, o Nando começou a buscar uma sonoridade própria e misturar influências. O cara batizou a banda que o acompanha de “Os Infernais”. Daí já são vários álbuns lançados e claro, composições que marcaram a vida de muita gente.

O mais recente álbum do Nando Reis é Jardim Pomar, lançado em novembro de 2016. A gente nem precisa falar que o cantor já visitou a Mix várias vezes durante a carreira. Mas separamos nesse podcast especial alguns dos melhores momentos do cara por aqui. Ele fala sobre inspiração, sobre com quem ainda tem sonho de fazer uma parceria e detalhes deste novo CD. Ouve aí:

Que as composições do Nando são cheias de versos e mensagens de amor é fato. Mas o cara é romântico também na vida pessoal. O grande amor de sua vida é Vânia, que conheceu aos 15 anos, escuta só que bonito ele contando a surpresa que já fez pra ela:

Com Vânia, Nando já foi casado e separado algumas vezes. Nesse meio tempo se envolveu com outras pessoas, chegando a namorar por um período com a cantora Marisa Monte.

O cara é pai de cinco filhos: Theodoro, Sophia, Sebastião, Zoé e Ismael.

Vale lembrar também que o Nando já participou de um dia dos namorados aqui da Mix e fez uma homenagem pra todos os ouvintes apaixonados:

Homenagem de Dia dos Namorados do @nandoreis para todos os ouvintes da Mix! 😍 #diadosnamorados

Torcedor fanático do São Paulo, o cara já foi colunista de futebol. O cantor esteve aqui nos nossos estúdios também para participar o “Agora o Bicho vai pegar”, confere aí:

Convidado ilustre de hoje no #AOBVP foi épico🤘🏻🤘🏻🤘🏻#agoraobichovaipegar #dogs #mixfm #rock

Cada vez mais nos dias de hoje, tanto o amor quanto a boa música merecem ser lembrados e celebrados e o Nando Reis é um cantor que faz isso bem como poucas pessoas sabem fazer, talvez por sempre colocar um pouco da própria vida nas composições, todo mundo, em alguma fase, já se identificou ou vai se identificar com algum som do ruivo mais conhecido do Brasil!

MÚSICAS QUE VOCÊ PROVAVELMENTE NÃO SABIA

QUE FORAM ESCRITAS PELO

NANDO REIS Por ser um ótimo compositor, o Nando já teve grandes sucessos que foram escritos por ele e gravados por outras bandas, ou lançadas por ele e regravados, nada que o incomode, até porque segundo o cara, música não tem dono. “Eu acho que música é isso, depois que é gravada e lançada, a música é de quem pegar, de quem se identificar. Acho que o barato da música é essa identificação, por isso que ela se funde com a nossa própria vida”. • É uma partida de futebol – Primeira parceria do ruivo com o Samuel Rosa, virou um clássico do Skank . • Onde você mora? – Essa letra foi escrita pelo Nando Reis em parceria com a Marisa Monte, mas acabou fazendo sucesso na versão do Cidade Negra. • Diariamente – Música que faz parte do álbum “Mais” da Marisa Monte, foi escrita só pelo Nando. • Do seu lado – A faixa é uma das mais conhecidas do Jota Quest e também foi composta pelo ruivo!