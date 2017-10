Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Tóquio!

Dessa vez, o Arthur falou sobre o Museu Ghibli, que foi criado pelo mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki. Um lugar cheio de diversão e arte, onde os personagens literalmente ganham vida e interagem com os curiosos.

Confira aqui!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!