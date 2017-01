Mulher-Maravilha tem narrativa confusa e problemática

Hoje tem novidade sobre o anime Ataque dos Titãs e sobre a narrativa confusa do filme da Mulher Maravilha.



Mais um anime pode estar a caminho de Hollywood. A Warner negocia os direitos de uma adaptação de Ataque dos Titãs . David Heyman, produtor de Harry Potter e Animais Fantásticos estaria envolvido no projeto. A ideia é fazer um remake do filme com atores japoneses, que foi lançado em 2015 e dividido em duas partes. Por enquanto não há data para o começo da produção, mas quem é fã de Ataque dos Titãs tem motivo para comemorar, a segunda temporada do anime vai estrear em abril.

Um novo rumor pode jogar um balde de água fria em quem está esperando pelo filme da Mulher Maravilha. Supostas informações vindas de fontes de dentro da DC falam que o filme é confuso e tem problemas na narrativa. Essa informação teria vindo de uma fonte que também apontou problemas em Batman vs Superman antes da estreia desse longa, por enquanto, trate todas essas notícias como rumor. O filme da Mulher Maravilha estreia em junho aqui no Brasil.

Essas foram as novidades do Omelete de hoje! Amanhã tem mais!