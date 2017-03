Um programa pra lá de especial e muito Rap com Mano Brown

O Mix Tudo recebeu na noite dessa segunda-feira, 13 de Março, a presença ilustre do nosso querido Mano Brown!

A galera no Twitter interagiu com a gente

Racionais é a trilha sonora da minha infância, fez e faz parte da minha vida, cultura e representação da periferia. #ManoNoMixTudo — Alex Oliveira (@SrAlexOliveira) 13 de março de 2017

O Mano Brown falou sobre o seu novo álbum solo “Boogie Naipe“, sobre sua loja Boogie Store, sobre a nova geração do Rap no Brasil. E contou uma história muito importante do por que ele pensou em desistir de sua carreira. Foi um programa pra lá de especial com o cara que marcou a história do Rap brasileiro.

E claro que você vai poder ouvir o programa na íntegra de novo:

Curtiu né? Então, fica na Mix, porque hoje tem mais Mix Tudo, a partir das 20h.