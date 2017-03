O Mix Tudo dessa quinta-feira, 16 de Março, falou sobre a semana da educação.

E quis saber: Que tipo de aluno você é ou foi na escola: fundão, nerd ou o que passa raspando? Como você era na escola?

Existem million reasons pra terminar os estudos. Ex: Pagar os boletos das brusinhas. #aulanomixtudo — ANTONIO ANDRADE (@essetuka) 16 de março de 2017

@radiomixfm #AulaNoMixTudo sou aquela aluna mediana q discute com os professores, tira 10 só em matemática, senta no fundo e zoa bastante — Lari Poznicov (@laripoznicov) 16 de março de 2017

#AulaNoMixTudo eu faço parte daquelas nerd’s que o professor passa o trabalho pra entregar duas semanas depois, mas eu faço no mesmo dia… — Santanás🐍 LDM ÷ (@Accio_Dobby) 16 de março de 2017

Ja fui muito zoada na escola pelo fato do meu cabelo ser colorido, eu nem ligava pq uma semana depois aparecia um igual eu #AulaNoMixTudo — Andressa Reis (@Deh_Vampire) 16 de março de 2017

#AulaNoMixTudo

E quando o prof. fala:

“Hj prova vai ser em dupla”

Turma:”AEEEEEEEE”

Prof: “Vc e Deus”

Mano kkkkkkkkkkk cada k é uma lágrima — Bea in the house (@biebsdapaz) 16 de março de 2017

Caco de Castro, Karina Andrade e nosso Pequeno Polegar, relembraram tempos de escola e as frases que a maioria de nós falávamos no tempo do colégio. E o Pequeno Polegar disse que ia até dar uma aula de locução.

E claro que você vai poder ouvir o programa na íntegra:

