Mix e The Chainsmokers juntos!

A Rádio MIX apresenta mais uma grande novidade em sua grade de programação, que segue sendo revigorada em 2017.

No primeiro sábado de cada mês no Club Mix, o maior duo de música eletrônica do mundo, o Chainsmokers, apresentará sets especiais nas noites de sábado da Rádio MIX FM, dentro do programa CLUB MIX, que há anos é uma referência, no rádio, para os fãs de música eletrônica.

A dupla Andrew Taggart e Alex Pall, que apresentam seus sets e recebem convidados especiais em rádios importantes do mundo, agora chegam ao Brasil através da MIX FM.

Durante uma hora, o Chainsmokers apresentará remixes, versões especiais, novidades e convidará novos talentos da cena eletrônica mundial.

A empolgação com a nova parceria (e com o Brasil) é tão grande que a dupla decidiu gravar mensagens dedicadas ao público brasileiro – uma exclusividade em todo o mundo.

Durante a última edição do Lollapalooza, a direção da Rádio MIX conversou pessoalmente com Andrew e Alex e, no palco, a dupla percebeu que a relação com o público brasileiro estava cada vez mais intensa.

Fique ligado na Mix, que a estréia é neste SÁBADO às 23h00!