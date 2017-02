“Perdendo a linha” com o Mil Grau desse final de semana

A partir das 11h de todo sábado e domingo, rola aqui na Mix o Mix Mil Grau, com as músicas mais “mil grau” pra agitar o seu fim de semana. E todo sábado e domingo também rola uma reprise do programa às 17h20, pra você que não pode acompanhar.

Participe do programa que esse mês é comandado pela Valesca Popozuda! É só pedir a sua música pela hashtag #MixMilGrau e pronto!

E se liga no que rolou nesse final de semana:

– VALESCA – EU SOU A DIVA QUE VOCÊ QUER COPIAR

– MC G15 – DEU ONDA

– MANEIRINHO E DJ DENNIS – CHEFE É CHEFE NÉ PAI

– ANITTA – SHOW DAS PODEROSAS

– NEGO DO BOREL – PRETINHA VOU TE CONFESSAR

– MC GUI – VAI COMEÇAR A OUSADIA

– LUDMILLA – HOJE

– MC KEKEL – PARTIU

– MC NANDINHO E MC NEGO BAM – MALANDRAMENTE

– DANI RUSSO – A MELHOR DO BAILE

– MC PIKENO E MENOR – TODA TODA

– MC GUIME – NA PISTA EU ARRASO

– MC POCAHONTAS – PERDENDO A LINHA

– MC DON JUAN – ÔH NOVINHA

– LUDMILLA – BOM

– MC THD E MC GUI – TCHUK TCHUK

– MC LEOZINHO – ELA SÓ PENSA EM BEIJAR

– ANITTA – SIM OU NÃO

– MC KEVINHO E MC DAVI – ELAS GOSTAM

E tem a Mc Pocahontas com “Perdendo a Linha”

