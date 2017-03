O Mix Mil Grau desse final de semana “Não vai partir seu coração”

E todo sábado e domingo também rola uma reprise do programa às 17h20, pra você que não pode acompanhar.

Participe do programa que esse mês é comandado pelo Nego do Borel! É só pedir a sua música pela hashtag #MixMilGrau e pronto!

E se liga no que rolou nesse final de semana:

– NEGO DO BOREL – NÃO ME DEIXE SOZINHO

– ÔH NOVINHA MC DON JUAN

– MANEIRINHO E DJ DENNIS – CHEFE É CHEFE NÉ PAI

– LEXA – PARA DE MARRA

– MC GUI – O BONDE PASSOU

– MC NANDINHO E MC NEGO BAM – MALANDRAMENTE

– MC LEOZINHO – ELA SÓ PENSA EM BEIJAR

– LUDMILLA -SOU EU

– MC DAVI – SE TU FOR LINDA TÁ

– MC GUIME – NA PISTA EU ARRASO

– MC JOÃO – BAILE DE FAVELA

– NEGO DO BOREL FT ANITTA – VOCÊ PARTIU MEU CORAÇÃO

– DANI RUSSO – A MELHOR DO BAILE

– MC KEVINHO – OLHA A EXPLOSÃO

– NALDO FT JOE – SE JOGA

– LUDMILLA – NÃO QUERO MAIS

– PIKENO E MENOR TODA TODA MC

– MC KORINGA – DANCA SENSUAL

E também teve o SAPÃO com a música “VOU DESAFIAR VOCÊ “

Gostou? Então se liga na Mix e acompanhe o programa a partir das 11h pelo radiomixfm.com.br, na 106.3 FM ou pelo nosso App Oficial