A Mix já viu: “Pantera Negra” é filme completo de super-herói! Confira os detalhes. (sem spoilers)

Por Karina Andrade

Por mais que você não acompanhe muito da cultura pop, em especial, as produções envolvendo super-heróis, é comum conhecer algumas referências…

Grande parte das pessoas sabe que o Homem-Aranha é um jovem que foi picado por uma aranha e, assim, ganhou habilidades especiais; ou que o Hulk é, na verdade, um brilhante cientista; o Homem de Ferro é um empresário bilionário e o Capitão América é um ex-soldado de guerra – , isso, é claro, citando alguns personagens famosos do universo da gigante editora Marvel.

Porém, esse tipo de popularidade não acontece da mesma forma com o Pantera Negra -, ou pelo menos, não acontecia!



Dentre inúmeros pontos positivos, o filme “Pantera Negra” se propõe a mostrar os detalhes da origem do herói. Como ele surgiu? Como ele se tornou o Pantera Negra? Quais habilidades ele têm? Tudo isso é respondido de forma minuciosa na trama.

O personagem, criado pelo famoso escritor Stan Lee, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos, em 1966.

Pantera Negra conta a história de T’Challa – , rei e protetor de Wakanda – a Cidade Dourada – , uma região fictícia e tecnologicamente muito evoluída, localizada na África.

Além de ser inteligente, ter um grande condicionamento físico e habilidades nas artes marciais, o super-herói tem acesso à tecnologia avançada e ao Vibranium – , o metal mais poderoso da Terra, encontrado na região de Wakanda.

Aliás, o filme explora muito bem o uso do Vibranium – , até porque, esse raro metal é o ponto-chave do longa. Com ele, é possível fazer coisas boas e coisas ruins com. Por exemplo: o escudo do Capitão América, considerado o mais forte de todos, é feito desse metal.

Mas, Pantera Negra não é uma história clichê qualquer.

Para entrar no universo do super-herói, o filme te leva numa jornada por Wakanda – , recheada de tradições e costumes da cultura africana.

Na primeira metade do filme (que dura 2 horas e 15 minutos, muito bem aproveitadas), você conhece personagens incríveis, como: Shuri, a carismática e

esperta irmã do Pantera Negra, vivida por Letitia Wright e Nakia, uma espiã e o grande amor do herói, interpretada pela atriz Lupita Nyong’o – , a primeira queniana a ganhar uma estatueta do Oscar.

Na imagem, as personagens: Nakia (espiã) e Shuri (irmã do Pantera Negra):

Um dos destaques fica por conta da atuação de Danai Gurira como Okoye – , líder das guerreiras que protegem o Rei de Wakanda.

Danai Gurira convence como uma grande guerreira, com habilidade incrível nas cenas de luta. Talvez, o talento com as armas seja pelo treinamento da atriz – , que também vive a personagem Michonne na série The Walking Dead – , onde usa uma espada, o tempo todo.

Abaixo, Danai como Michonne e como a guerreira Okoye:

Outro destaque do filme é o ator Michael B. Jordan, que interpreta o vilão Erik Killmonger. Um dos vilões mais fortes dos filmes de super-heróis dos últimos tempos.

Os motivos que o levaram a ser um ‘cara mau e revoltado’, são convincentes.

Para entrar no personagem, o ator confessou que viajou para um lado bem obscuro de sua própria mente: “Levou-me para um lugar muito escuro. Honestamente, eu

realmente não posso falar tudo pelo que eu passei porque eu quero manter isso para mim. Mas isso ficou comigo depois.”

E, é claro, grande parte dos méritos do filme, que já é sucesso entre os críticos, são para o ator Chadwick Boseman – , o Rei T’Challa – o Pantera Negra!

Boseman consegue dar ao personagem a frieza, a seriedade e a postura que um super-herói precisa – , ainda mais quando se também é o Rei de um povo, que precisa de sua proteção.

E é aí que o filme acerta novamente…

Pantera Negra não traz tantas piadas como acontece normalmente em filmes da Marvel. Portanto, não espere ir ao cinema para dar risada tanto quanto assistindo a um longa do Homem-Aranha.

Na verdade, prepara-se para grudar na poltrona, já que o filme tem excelentes cenas de ação, além de um misticismo deslumbrante! Por alguns momentos, você fica convencido sobre a lenda do Pantera Negra – , e de que existe, de verdade, a região de Wakanda, oculta em algum lugar da África.

A fotografia do filme, além de muito bonita, também é sóbria. As cores só ficam vibrantes na vestimenta e nos acessórios dos personagens africanos. Os figurinos, que são de “encher os olhos”, são inspirados em tribos africanas do Norte do continente. Tudo muito bem pensado para que você se sinta parte de todas as tradições ali mostradas.

Muitas pessoas querem saber se o filme aborda questões sociais, como “a vida na periferia” e o “racismo” – já que o super-herói é o primeiro de descendência africana do universo Marvel. E a resposta é SIM!

O racismo é mostrado no filme. Porém, a crítica é feita de forma sútil, direta e eficaz. Sem muitos rodeios, ou discursos longos. Esse é mais um ponto forte do filme.

É importante abordar esse assunto, entretanto, mais importante do que é isso, é mostrar a trajetória do Pantera Negra: o grande rei T’Challa de Wakanda, dotado de superpoderes e que prioriza o seu povo e seu legado, acima de tudo.

O longa é recomendado para todos: tanto para as pessoas que não conhecem o herói; como para as pessoas que já acompanhavam sua história nos quadrinhos – , e que agora podem conferir isso nas telonas, de forma primorosa.

Pantera Negra estreia nos cinemas no dia 15 de fevereiro e vale muito a pena conferir nas telonas!

E se você assistir ao filme, e já ficar “querendo mais”, lembre-se que o super-herói retorna às telonas no filme “Vingadores: Guerra Infinita” que estreia no dia 26 de abril.

*A trilha-sonora de Pantera Negra é assinada por Kendrick Lamar:

*No Brasil, Emicida fez uma música em homenagem ao super-herói. Confira o clipe:

Assista ao trailer de Pantera Negra: