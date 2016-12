A Mix está completando 20 ANOS!

E se liga só na programação que a gente preparou pra você:

Em Janeiro, você vai conferir Momento Mix 20 anos. Você vai ouvir os melhores momentos das entrevistas e visitas histórias aos estúdios da Mix nos últimos 20 ANOS!!

Mix ao Vivo Álbuns Clássicos: Programas especiais com o que aconteceu de melhor, com as maiores bandas do país apresentando suas maiores obras em shows exclusivos que você só ouve na Mix!

Semana Charlie Brown JR: As histórias, entrevistas, versões exclusivas de uma das maiores bandas de rock do Brasil!

Garagem da Mix: Nós separamos quatro programas históricos de artistas consagrados tocando ao vivo no teatro da Mix.

Armário do Chorão: Um programa mais que especial apresentado pelo Chorão, tocando só os sons escolhidos por ele.

Tudo isso e muito mais você vai curtir aqui na Mix!

20 anos de Mix com a programação que marcou história, é muito mais que um aniversário, é muito mais que música… É Mix!! 20 anos na frente.