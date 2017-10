A Mix está junto com você em mais um Mix Apresenta!

Você vai assistir Nando Reis, Anavitória, Kell Smith e 2Reis! Uma noite imperdível com o sucesso dos melhores artistas do momento!

Dia do show: 06/12/2017

Abertura da casa: A partir das 20h

Local do show: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo

Vendas pelo site: ingressorapido.com.br ou nas bilheterias do Tom Brasil.