Miley Cyrus divulga trecho de “Malibu”, sua nova música!

É real, gente! Miley Cyrus está de volta pra valer.❤️

Ela já está se preparando para o lançamento de seu novo single, “Malibu“, marcado para o dia 11 de maio, amanhã! 😱

E pra aumentar ainda mais nossa ansiedade, Miley acaba de liberar um trechinho da faixa! É uma prévia bem curta, mas já dá pra ter noção da sonoridade de “Malibu“.

A cantora liberou o trecho inédito para um comercial do Billboard Music Awards, pois ela fará a primeira apresentação da música nova durante a premiação, que acontece dia 21 de maio.

No vídeo também dá pra ver algumas imagens inéditas da cantora…será que foram retiradas do clipe de “Malibu“? Tudo indica sim.

#Malibu x #BBMAs 🌊 TV debut performance at the @BBMAs May 21 at 8e/5p on ABC!!! #1daytillMalibu pic.twitter.com/tR6Ydb6JOI

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 10 de maio de 2017