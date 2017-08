Miley Cyrus divulga título e data de lançamento do seu novo álbum!

Finalmente! 😱

Miley Cyrus acaba de anunciar o título e a data de lançamento do seu novo álbum! Já estava na hora, né?

O disco se chamará “Younger Now” e será liberado em todas as plataformas digitais no dia 29 de setembro. Tudo indica que esse álbum será bem diferente de “Bangerz”, com uma pegada mais leve e mais country.

“Essa é a Miley se aproximando de suas raízes de uma forma que nunca ouvi antes… esta é ela, isto é honesto”, contou Billy Ray Cyrus, o pai da cantora.

“Eu só acho que as garotas celebrarem ser jovens nesse momento seria algo ótimo”, disse Miley durante entrevista para a Billboard.

“Younger Now” já tem dois singles: “Malibu” e “Inspired”! E é provável que Miley Cyrus cante algum deles durante sua apresentação no VMA 2017, que acontece no dia 27 de agosto! Ansiosos?