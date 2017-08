Miley Cyrus divulga capa, tracklist de seu novo álbum e clipe de “Younger Now”!

Que sexta-feira maravilhosa para os fãs da Miley Cyrus! 😱

Miley Cyrus acaba de lançar seu mais novo single, “Younger Now”! A cantora não perdeu tempo e já logo lançou o clipe oficial da música também. E está super divertido, vem ver:

E tem mais! Miley também divulgou a capa do seu novo álbum, também intitulado “Younger Now”, e a tracklist (com direito a participação da cantora country Dolly Parton, madrinha da Miley):

1- Younger Now

2- Malibu

3- Rainbowland (feat. Dolly Parton)

4- Week Without You

5- Miss You so Much

6- I Would Die for You

7- Thinkin’

8- Bad Mood

9- Love Someone

10- She’s Not Him

11- Inspired

O novo álbum da Miley Cyrus será lançado no dia 29 de setembro. Mal podemos esperar! 😍