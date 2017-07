“Meu Malvado Favorito 3” bate recorde de lançamento nos Estados Unidos

Filme foi campeão de telas no país

Por: Ana Beatriz Felicio

“Meu Malvado Favorito 3” bateu um recorde!

A animação se tornou o filme com maior lançamento nos Estados Unidos.

No total, o longa foi exibido em 4592 salas diferentes.

Mas é bom deixar claro que essa estreia grandiosa não signifique melhor bilheteria. “Meu Malvado Favorito 3” arrecadou 250 milhões de reais no primeiro final de semana, ficando bem longe do recordista de bilheteria: “Star Wars: O Despertar da Força”, que conseguiu cerca de 750 milhões.

Se você não tá sabendo, no terceiro longa de “Meu Malvado Favorito” o Gru descobre que tem um irmão gêmeo e resolve voltar a vida de vilão.

O filme já está em cartaz aqui no Brasil também.