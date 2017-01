Menos violência na sétima temporada de The Walking Dead

Hoje o Omelete fala sobre a violência da sétima temporada de The Walking Dead e sobre o filme dos Emojis.



A violência da sétima temporada de The Walking Dead foi reduzida depois das críticas ao primeiro episódio com Negan e toda a sua brutalidade. Em um painel do canal AMC, a produtora Gale Ann Hurd e o presidente da emissora Josh Sapan, disseram ter baixado o nível de violência nos capítulos que ainda eram gravados, após a reação negativa durante a estreia e afirmaram que a série não é sobre tortura. The Walking Dead retorna com episódios inéditos em 12 de fevereiro. Aqui no Brasil a série é exibida pelo canal Fox.



O filme dos Emojis vai ter Patrick Stewart, o eterno professor Xavier dos X-Men, com a voz do emoji de cocô. O longa terá como dubladores T.J. Miller que também aparece em Deadpool, o apresentador James Corden, entre outros. The Emoji Movie tem previsão de estreia para agosto no Brasil.

Essas foram as notícias de hoje!

Amanhã tem mais Omelete aqui na Mix!