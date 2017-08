Maroon 5 divulga novo single, vem ouvir “What Lovers Do”!

Notícia boa pra quem curte Maroon 5!

A banda acaba de divulgar uma música nova! A faixa se chama “What Lovers Do” e é uma parceria com a cantora de R&B SZA, que já trabalhou com Rihanna e Nicki Minaj.

E aí, o que você achou? Lembrando que o Maroon 5 virá ao Brasil este ano para shows em Curitiba no dia 14 de setembro, e no Rock in Rio em 16 de setembro.

O novo álbum do Maroon 5 ainda não tem título e nem data de lançamento, mas Adam Levine avisou que o 6º disco de estúdio deve sair em novembro. 🤗