Máquina de lavar, árvores, pamonha: a lista de exigências dos artistas para o Lollapalooza

Tá chegando ! O Lollapalooza Brasil já é neste final de semana e já estamos super ansiosos para os shows que vão rolar.

Vai ter The Weeknd, Tove Lo, The Chainsmokers, Melanie Martinez, The xx, Metallica e muitas atrações incríveis.

E já começaram a circular pela internet a lista de exigências dos artistas e gente…tem algumas coisas bem esquisitas, viu?! Pra você ter uma ideia, a produção do festival vai ter que colocar árvores dentro do camarim do Duran Duran! Oi? 😳

Confira a lista de exigências da galera:

Duran Duran

A banda inglesa também pediu 70 toalhas (50 de banho e 20 de rosto), ar condicionado portátil (importante, vai?), chá, café, água, água de coco, isotônicos, ginger beer, máquina de café, mel orgânico, hummus, chocolate de alta qualidade, 2 árvores pequenas (mas pode ser plantas grandes também), cadeiras dobráveis. Para jantar, pizza, comida italiana, comida chinesa e opções vegetarianas.

The Chainsmokers

A dupla de DJs pediu água de coco, ventiladores, granola, pilhas AA, velas aromáticas, kombucha (uma bebida feita de chá preto) e um broche que represente São Paulo ou o Brasil. (own, que fofos!). 😍



The Strokes

A banda de rock pediu frutas orgânicas, tábua de queijos, cesta de pães, castanha, manteiga vegetal, barra de chocolate ao leite com amêndoas, barra de chocolate de coco e amendoim, kombucha, ovos, bacon, latas de lixo (desde que sejam grandes), guacamole, pão de queijo e pamonha (afinal, não tem graça vir ao Brasil e não provar nossas delícias culinárias, né?)🙂

MØ

Para a cantora dinamarquesa, a produção do festival terá que encomendar flores, uma caixa de som e velas.

The Weeknd

O cantor canadense pediu almoço vegetariano e vegano suficiente para 40 pessoas, húmus, velas e aromatizador da marca Jo Malone e um ventilador multi-velocidade.

The 1975

Para o camarim da banda inglesa a produção precisa preparar comida vegana e vegetariana, bom café e vinho de alta qualidade.

Metallica

A banda de heavy metal teve a lista de exigência mais ousada: uma máquina de lavar roupa e secadora para uso próprio , refrigerantes, energéticos, água de coco orgânica, leite orgânico, água, suco de laranja, leite de soja, isotônicos e manteiga de amendoim. E ah! Eles também trazem seu próprio chef de cozinha para preparar a comida que quiserem. Chique, né?

O Lollapalooza Brasil acontecerá nos dias 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.