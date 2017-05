“Malibu”: novo single da Miley Cyrus sai no dia 12 de maio e marca nova fase em sua carreira

Sabe quem está de volta? Ela mesma, Miley Cyrus! E pelo visto, renovada.

Quem lembra das polêmicas envolvendo a cantora na era Bangerz? Miley causou e chocou todo mundo com suas nudes, declarações e atitudes. E agora, depois de 2 anos, a cantora resolveu mudar e deixar toda a loucura para trás.

Miley Cyrus é capa da nova edição da revista Billboard e fez várias revelações sobre a nova fase de sua carreira e vida pessoal.



Durante a entrevista, a cantora revelou a maior mudança em sua música: ela deixará o hip-hop e eletrônico de Bargez e Dead Petz de lado e vai voltar a investir na música country.😱

O novo single da Miley se chama “Malibu” e será lançado no dia 12 de maio, sexta-feira que vem. A faixa foi feita para seu noivo Liam Hemsworth, com quem mora em Malibu desde 2014 (por isso o título da música). E segundo ela, será diferente de tudo o que ela já fez.

“É como se fossem todas as minhas eras em uma gravação: o eu dos 11 anos, o eu de ‘Bangerz’ e a garota do ‘Dead Petz’ estão todos aqui. A coisa mais louca que posso fazer agora é ir ao [programa do Jimmy] Fallon usando jeans e camiseta. Não porque quero ‘agir normal’, mas porque é o que realmente quero vestir”, falou Miley sobre o single.

A cantora também falou sobre sua relação com as drogas e seu comportamento antigo:

“Eu não fumo maconha há três semanas, o período mais longo que eu já tive. Eu não estou usando drogas, eu não estou bebendo, estou completamente limpa agora! Isso era apenas algo que eu queria fazer.”, disse.

Ela até falou de onde surgiu aquela história da língua pra fora! 😛

“Nessa época, eu estava tão envergonhada de estar naqueles red carpets e os fotógrafos e repórteres me pediam pra dar um beijinho, e essa não sou eu! Eu não quero te mandar um beijo. Eu não sabia o que fazer com o meu rosto, então coloquei minha língua para fora, e ela se tornou uma coisa rebelde, punk-rock”, disse.

Durante a entrevista, Miley relembrou seus momentos polêmicos: “Cara, eu fiquei chocada com a polêmica que causei no VMA com o o twerk e o ursinho de pelúcia. É um tempo totalmente diferente e eu não acho que isso enlouqueceria as pessoas.”



Depois de terminar o noivado em 2013, Miley Cyrus e Liam Hemsworth reataram no ínicio de 2016. Enquanto estavam separados, Miley focou totalmente no trabalho para conseguir se reencontrar e para que enfim os dois pudessem se “reapaixonar” um pelo outro.

“Eu precisava tanto mudar. E mudar ao lado de uma pessoa que não queria mudar é difícil. De repente, eu estava pensando: ‘não reconheço mais você’. Nós tivemos que nos ‘reapaixonar’”, disse.



E tem mais!

Além de “Malibu”, as outras faixas do disco, que deve ser lançado ainda este ano, são composições de Miley. O álbum todo terá sonoridade mais country. 😍

“Dolly Parton é minha maldita madrinha. O fato de que os fãs de música country estão com medo de mim, isso me machuca. Toda a aquela coisa de nudez do passado, aquilo tudo eu fiz porque senti que era parte de meu movimento político, e aquela Miley começou onde eu cheguei agora. Eu estou evoluindo, e eu vou me cercar de pessoas inteligentes que são evoluídas.”, finalizou.

Pode entrar nova era, estamos ansiosíssimos! ❤️