Major Lazer divulga clipe de “Run Up” com Nicki Minaj e PARTYNEXTDOOR

Tem clipe novo do Major Lazer!

O trio acaba de liberar o clipe de “Run Up”, com participação de Nicki Minaj e PARTYNEXTDOOR.

E se você é do tipo que se irrita com gente que não sai do celular pra nada, nem na balada, a gente já avisa que o vídeo vai te deixar maluco(a)!😂

O clipe mostra apenas a nossa realidade: todo mundo viciado em seus celulares durante uma festa, gravando Snapchat e Instagram Stories, enquanto dançam. Até Nicki Minaj não larga o celular nem por um segundo enquanto curte com as amigas!

O diretor do clipe explicou a intenção disso tudo: “a ideia era rir de nós mesmos e nosso amor incondicional por nossos smartphones. Humor e absurdo andam juntos em nosso discurso, porque nosso objetivo não é acusar ninguém e sim exagerar para incitar a reflexão”.

Vem ver:



E aí, o que você achou? “Run Up” já entrou no TOP 10 da parada dance da Billboard e já está bombando no Spotify desde o seu lançamento, com 200 milhões de streams.