LucasFilm decide futuro de Leia após a morte de Carrie Fisher

A Lucasfilm vai fazer uma série de reuniões para decidir o destino de Leia em Star Wars, após a morte de Carrie Fisher. A presidente do estúdio Kathleen Kennedy e o diretor do Episódio IX, Colin Trevorrow, se encontrarão em Los Angeles no próximo dia 10, para discutir opções. Fisher já teria gravado todas as suas cenas para o Episódio VIII que estreia em dezembro, mas rumores indicam que sua participação seria ainda maior no episódio nove, incluindo encontros com Luke Skywalker e com o vilão Kylo Ren. A atriz faleceu no último dia 27 de dezembro, após sofrer um ataque cardíaco em um voo que ia de Londres a Los Angeles.

I was told next JUSTICE LEAGUE trailer would drop in the Spring. They still have plenty of time to promote the film including Comic Con. https://t.co/yXuKsXo6Nr — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 6 de janeiro de 2017



Depois de promessas de um novo trailer de Liga da Justiça na virada do ano, aparece que a nova prévia do filme vai ficar para depois do carnaval. O trailer deve ser divulgado na primavera americana, que engloba os meses de março, abril e maio. Liga da Justiça estreia em novembro de 2017.

