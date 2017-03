Lorde libera mais uma música inédita: vem ouvir “Liability”!

Novidades do novo álbum da Lorde!

Depois de liberar o clipe do seu mais novo single, “Green Light”, e deixar os fãs malucos, a cantora resolveu liberar aos poucos as outras faixas do seu novo álbum, “Melodrama”.

O disco contará com 11 faixas e a canção da vez é “Liability”, que tem uma sonoridade bem diferente de “Green Light”: apenas voz e piano. A faixa é produzida por Jack Antonoff, que trabalhou em “Out of the Woods”, “I Wish You Would” e “You Are in Love” da Taylor Swift.

“Eu queria que vocês tivessem uma nova canção do ‘Melodrama’ um novo capítulo da história”, disse Lorde.

Vem ouvir:



E aí, o que achou? Linda música, né?😍 Lorde também anunciou a pré-venda do seu novo álbum, e avisou que quem comprar já vai receber a nova música imediatamente. “Melodrama” está com lançamento marcado para 16 de junho.