Lollapalooza Brasil: confira os horários dos shows!

Tá chegando! Nos dias 25 e 26 de março tem Lollapalooza Brasil! 🤗

A produção do festival acaba de liberar os horários de todos os shows! Vai ter The Weeknd, Tove Lo, The Chainsmokers, Melanie Martinez, The xx, Metallica e muito mais.

No sábado (25), quem quiser curtir o show do Metallica e também do The Chainsmokers, terá que escolher: os dois shows vão acontecer no mesmo horário, em palcos diferentes. No domingo (26), os shows de The Weeknd e Melanie Martinez também coincidem.

Confira os horários de todas as atrações:

O Lollapalooza Brasil acontecerá nos dias 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.