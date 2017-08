Lollapalooza 2018 terá 3 dias de duração!

Foram confirmadas as datas do Lollapalooza do ano que vem!

Para nossa alegria, o festival terá TRÊS DIAS de duração e contará com mais de 100 atrações!😱

Já anota aí as datas: 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo!

Por enquanto nenhum artista foi confirmado, mas já rolam vários boatos nas redes sociais de que Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers serão headliners. Será? A produção do festival também avisou que a venda dos ingressos deve começar em breve.

Agora é só esperar pra saber quais serão as atrações! Quer você quer tocando no #Lolla2018? 🤔