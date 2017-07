Livros inéditos do universo de “Harry Potter” serão lançados este ano!

Por Ana Beatriz Felicio

Atenção você que curte Harry Potter!

Serão lançados dois novos livros sobre o mundo do bruxinho em outubro deste ano!😱

Mas calma, que não são continuações das histórias e nem mesmo escritos pela autora, J.K Rowling.

Os livros serão lançados pela editora que publicou originalmente “Harry Potter” no Reino Unido, para incluir as obras numa mostra relacionada à saga que vai rolar na Biblioteca Britânica e para comemorar os 20 anos de lançamento do primeiro livro da franquia.

Em tradução livre as publicações vão chamar “Harry Potter: A História da Magia, o Livro da Mostra” e “Harry Potter: Uma Jornada através da história da magia”, que vão falar sobre as matérias estudadas em Hogwarts e da história por trás dos feitiços e criaturas mágicas.

Ainda não sabemos quando os livros chegarão ao Brasil, mas tomara que não demore! 🙏