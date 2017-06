Publicação elegeu pessoas que se destacam nas redes sociais

Por: Ana Beatriz Felicio

A TIME, uma importante revista norte-americana elegeu os famosos mais influentes na internet e duas cantoras entraram na lista: A Katy Perry e a Rihanna.

Com 100 milhões de seguidores no Twitter, a Katy, recentemente deixou centenas de fãs ligados no YouTube por 96 horas com o próprio “Big Brother”, que acompanhou todos os passos da artista.

Quem também foi destaque na lista é a Rihanna. A cantora usa as redes sociais pra promover o trabalho na música, cultura, moda e ações sociais. Esses dias, por exemplo, usou o Twitter para cobrar Chefes de Estado sobre o investimento em educação.

A Kim Kardashian e o Chance the Rapper também apareceram na lista.

Concorda?