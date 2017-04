Lexa divulga seu novo single “Vem que eu tô querendo”

O Mix Tudo dessa terça-feira, dia 04 de março, recebeu a linda e muito simpática, Lexa!

A cantora veio falar sobre o lançamento do seu novo single “Vem que eu tô querendo”. Já ouviu?

E inspirados no nome do novo single da Lexa, o Mix Tudo queria saber: O que você quer pra agora? Do que você precisa?

E você, o que tá querendo?

Ouça aqui o programa completo e saiba tudo o que rolou!



Lembrando que hoje tem Mix Tudo ao vivo, a partir das 19h em SP e das 20h em toda Rede Mix.