Aquecimento #LollaBR: Lana Del Rey é uma das atrações mais aguardadas do festival!

A Mix é a rádio oficial do “Lollapalooza Brasil 2018”!

E tem mais novidades do festival…Uma das atrações mais aguardadas é a Lana Del Rey.

A cantora mistura o pop e o rock de um jeito bem alternativo.

Aqui no Brasil, Lana ficou conhecida por fazer parte da trilha sonora de alguns filmes.

Entre eles, a música “Once Upon a Dream” – , que foi regravada para o longa “Malévola”; e o single “Young And Beautiful” – , que fez parte da trilha sonora de “O Grande Gatsby”.

O último álbum da cantora foi o “Lust For Life” – , lançado no ano passado.

Lembrando que o Lollapalooza Brasil 2018 rola nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos.

A Lana Del Rey se apresenta no dia 25 – , domingo, no último dia do festival. Mix, a rádio oficial do Lollapalooza Brasil!